La richiesta che fa drizzare i capelli al Milan e a Mourinho

Milan e Roma inseguono lo stesso obiettivo di mercato: rossoneri e Mourinho si sono però visti fare una richiesta da “drizzare i capelli”

Una richiesta da far “drizzare i capelli”. E’ quella che si sono sentiti fare il Milan e la Roma quando hanno bussato alla porta del Torino di Urbano Cairo. Ne parla ‘Tuttosport’ che racconta dell’interesse, non certo una novità, di rossoneri e giallorossi per Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è in scadenza con i granata tra un anno ma di rinnovo non si parla: la società non ha ancora mosso passi in direzione dell’attaccante che ha l’ambizione di giocare per obiettivi importanti.

Quello che gli potrebbero garantire Milan e Roma: i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante considerate le difficoltà ad arrivare a Giroud e i problemi fisici di Ibrahimovic. Lo stesso i giallorossi che non sanno ancora quel che accadrà con Dzeko. Entrambi i club si sono fatti avanti con il Torino, ricevendo però una richiesta fuori mercato: 34 milioni di euro per un calciatore in scadenza tra 12 mesi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan e Roma, le richieste del Torino per Belotti

Una cifra ritenuta eccessiva dai due club che hanno battuto in ritirata, al momento, in attesa di capire se ci saranno margini di manovra con il Torino. E’ possibile, infatti, che davanti ad una situazione che resta invariata, con il mancato rinnovo e nessuna offerta sui trenta milioni, anche Cairo debba tornare sui suoi passi ed aprire ad una cessione con lo sconto.

LEGGI ANCHE >>> Addio Calhanoglu, il Milan non ci sta e risponde alle critiche

Per questo però bisognerà attendere. Per il momento resta la richiesta che ha fatto ‘drizzare i capelli’ a Milan e Roma.