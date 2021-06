L’annuncio su De Paul fa sognare le società italiane

Rodrigo De Paul non è ancora un giocatore dell’Atletico Madrid: l’annuncio fa sognare le società italiane interessate all’argentino

Ci andrà, forse, ma al momento la fumata bianca neppure s’intravede. Rodrigo De Paul non è ancora sicuro di andare all’Atletico Madrid. Lui ci spera ma l’Udinese, secondo fonti ufficiali, fa sapere – per strategia, forse – che l’accordo è distante e che la proposta degli spagnoli è ancora troppo bassa. Si continuerà a trattare per raggiungere quanto prima un’intesa. Il calciatore, impegnato in Copa America, è in attesa di buone notizie dal suo procuratore.

A dirlo è stato Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica del club bianconero, che ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ ha dichiarato: “Le trattative ci sono e quella con l’Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata”.

Udinese, l’annuncio su De Paul

Parole, quelle di Marino, che autorizzano molti club a crederci. De Paul piace a tantissime società italiane, anche se ormai la sua scelta l’ha fatta: vuole l’Atletico Madrid e vuole essere allenato dal suo connazionale Simeone. In Italia si erano interessate a lui il Milan, l’Inter e il Napoli. Ora la società nerazzurra è fuori dalla corsa avendo appena concluso, ufficializzandolo, l’ingaggio di Calhanoglu a parametro zero.

In pole resta sempre l’Atletico Madrid che in questi giorni sta trattando con l’Udinese con l’obiettivo di avvicinarsi alla cifra richiesta. Altri club faranno un tentativo consapevoli del fatto che, ad oggi, il club spagnolo è in vantaggio. E potrebbe concludere quanto prima l’operazione.