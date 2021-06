Lo scambio che può accontentare Inter e Barcellona

L’Inter bussa in casa Barcellona e propone uno scambio di calciatori per arrivare ad un top blaugrana: i dettagli dell’affare

Fare di necessità, virtù. L’Inter sa che questo mercato sarà all’insegna dell’inventiva e ha già dimostrato di poter piazzare dei colpi nonostante il budget ridotto. Marotta deve cedere, ma intanto ha acquistato Calhanoglu a zero e non vuole fermarsi. Dalla Spagna arrivata la notizia dell’interesse nerazzurro per Jordi Alba. Trentadue anni, contratto in scadenza nel 2024, il terzino spagnolo non rientra tra gli incedibili di Koeman. Il Barcellona è pronto ad ascoltare offerte e l’Inter è pronta a farsi avanti.

Lo scrive nell’edizione odierna ‘Mundo Deportivo’, spiegando come i blaugrana sono disposti a trattare la cessione del calciatore di L’Hospitalet de Llobregat. Per Marotta però il difficile è riuscire a piazzare il colpo senza praticamente avere soldi a disposizione. Da qui la necessità di impostare l’affare inserendo altri calciatori come contropartita. Del resto di nerazzurri che piacciono in Catalogna ce ne sono.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Jordi Alba nel mirino: da Lautaro a Skriniar, chi può finire nell’affare

L’Inter, riferisce il quotidiano spagnolo, è al lavoro per presentare un’offerta al Barcellona che contempli anche la presenza di calciatori di gradimento della società catalana. Non ci sono nomi di possibili contropartite, anche se non è un segreto che tra i giocatori che piacciono ai blaugrana c’è Lautaro Martinez. L’eventuale cessione del ‘Toro’ potrebbe così servire ad arrivare ad un terzino sinistro, ruolo scoperto nella rosa titolare dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il Milan vuole rispondere allo ‘smacco’ Calhanoglu

Altri nomi possibili sono quelli di Skriniar e Bastoni, con quest’ultimo però che è ritenuto uno degli ‘intoccabili’ da parte del club italiano. Ovviamente in tutti i casi, dovrà essere il Barcellona a completare l’operazione con l’esborso di denaro. Situazione da monitorare con l’Inter che cerca un esterno mancino e mette nel mirino Jordi Alba.