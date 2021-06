Alle ore 21:00 spazio al match Portogallo-Francia, gara del Girone F di Euro 2020. La Nazionale di Cristiano Ronaldo a caccia degli ottavi.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Portogallo-Francia, gara della terza ed ultima giornata del Girone F degli Europei di calcio. La Nazionale francese guidata da Deschamps è già sicura di un posto agli ottavi di finale e continua ad essere la favorita per la vittoria finale di Euro 2020. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, invece, è obbligato alla vittoria per agguantare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Alla Puskas Arena di Budapest arbitra la gara lo spagnolo Lahoz. Alla stessa ora, all’Allianz Stadium di Monaco scenderanno in campo anche Germania ed Ungheria, appartenenti allo stesso raggruppamento che si affronteranno nell’ultimo match del girone.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Portogallo-Francia, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-5-1): Rui Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; B.Silba, Neves, B.Fernandes, Carvalho, R.Sanches; Ronaldo. Ct: Santos.

LEGGI ANCHE >>> Incubo Morata, rigore sbagliato e caos: “Che disastro”

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, L.Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps.

ARBITRO: Lahoz (Spa)

GUARDALINEE: Devis e Palomar

IV UOMO: Hategan (Rom)

VAR: Hernandez

AVAR: Sanchez, Prieto, Munuera