Incubo Morata, rigore sbagliato e caos: “Che disastro”

Alvaro Morata ha sbagliato un calcio di rigore contro la Slovacchia ed è stato subito criticato dai tifosi sui social.

E’ l’ultima giornata dei gironi dell‘Europeo ed è tempo di verdetti. In questi minuti si stanno giocando le ultime partite del Girone E: Spagna-Slovacchia e Svezia-Polonia. La squadra di Luis Enrique deve vincere dopo i due pareggi contro Svezia e Polonia.

Luis Enrique è molto criticato in Spagna a causa delle sue scelte. Tra i giocatori più criticati c’è Alvaro Marota. Al giocatore bianconero non è stato risparmiato nulla dopo il gol sbagliato contro la Svezia nella gara inaugurale dell‘Europeo per gli spagnoli. A Morata non è bastato neanche il gol contro la Polonia per mitigare le critiche, considerando il suo errore sulla ribattuta a porta vuota dopo il palo preso da Gerard Moreno su calcio di rigore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

El peor penalti posible: a media altura y a un lado pero lejos del poste. Si el portero te lo adivina, te para 9 de 10 — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) June 23, 2021

Ieri ho definito Modric clamoroso, oggi definisco Morata clamoroso, ma per due ragioni completamente diverse 😂 — gaia (@newromantici) June 23, 2021

Alvaro Morata pic.twitter.com/SjkKQQKagv — Blue Moon Army (@blue_moon_army) June 23, 2021

Altro errore di Morata che viene inondato di critiche

L’incubo per Morata continua anche nel match decisivo di oggi contro Slovacchia. L’attaccante si è presentato sul dischetto da rigore, dopo un penalty concesso agli iberici per un fallo su Koke, ma si è fatto ipnotizzare da Dubravka. Il portiere slovacco è riuscito a respingere la conclusione del giocatore della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Slovacchia-Spagna: segui la partita LIVE

E’ il quinto rigore consecutivo sbagliato dalla Spagna, il secondo in questo Europeo. Le critiche per Morata sono apparse sui social subito dopo il suo errore dal dischetto. La Spagna è poi passata in vantaggio grazie all’incredibile autogol di Dubravka. L’estremo difensore slovacco ha così dato una grossa mano all’attaccante spagnolo.