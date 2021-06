La mossa dell’Inter che avvicina Vlahovic alla Juventus

Intreccio tra Inter, Juventus e Fiorentina: la mossa nerazzurra potrebbe spianare la strada ai bianconeri per Vlahovic, Commisso permettendo

Intreccio di mercato tra Inter, Juventus e Fiorentina. Protagonista principale potrebbe essere Dusan Vlahovic, 21 anni, attaccante serbo che piace a tutte le big, italiane ed estere. Un calciatore sul quale punta Massimiliano Allegri, alla ricerca di un numero 9 da affiancare a Morata. Vlahovic rappresenterebbe per età e caratteristiche tecniche il profilo ideale ed una mano potrebbe arrivare… dall’Inter.

Già perché i nerazzurri sono segnalati sulle tracce di Dragowski, portiere della Fiorentina, individuato come uno dei possibili sostituti di Handanovic. Il piano di Marotta è di acquistarlo subito e concedergli un anno di apprendistato al fianco dello sloveno, prima di ereditarne la titolarità. Dovesse andare in porto questa operazione, per la Viola sarebbe necessario individuare un altro portiere e i dirigenti toscani guardano proprio in casa Juventus.

Juventus, Perin carta per arrivare a Vlahovic

Come scrive ‘TuttoSport’, infatti, Perin sarebbe uno dei potenziali obiettivi della Fiorentina (che ancora deve chiudere la questione allenatore) in caso di addio del polacco. Tornato dal prestito dal Genoa, Perin potrebbe essere sfruttato dalla Juventus come contropartita per abbassare le richieste di Commisso per arrivare a Vlahovic.

Un’idea ancora tutta da decifrare, anche perché l’operazione potrebbe decollare solo in caso di partenza di Dragowski. Magari destinazione Inter che aprirebbe così le porte al grande colpo della Juventus. Un triangolo ipotetico che potrebbe caratterizzare il mercato estivo. Idea al vaglio: Vlahovic in bianconero potrebbe essere un ‘regalo’ nerazzurro.