“Niente politica”: la UEFA risponde a Juve e Barça con il suo arcobaleno

Per evitare incomprensioni o interpretare diversamente il proprio messaggio, la Uefa ha colorato lo stemma con l’arcobaleno

La Uefa rispetta l’arcobaleno. Comincia così un comunicato ufficiale col quale la Uefa ha voluto chiarire la propria posizione dopo le polemiche dei giorni scorsi: “L’arcobaleno è un simbolo che promuove tutto ciò in cui crediamo – una società più giusta ed egualitaria, tollerante verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, credo o genere”.

La posizione della Uefa

Nelle scorse ore erano diventati arcobaleno i simboli di Juventus e Barcellona. Le due società, attraverso i social, si erano così espresse a favore delle differenze, in un momento storico in cui il tema è decisamente attuale. La Juventus, oltre al simbolo, aveva anche condiviso la frase “Everybody loves football” e aggiunto lo slogan #DifferencesMakeTheDifference.

Il tutto era nato dopo che la Uefa non aveva concesso il via libera alla proposta di illuminare l’Allianz Stadium di Monaco con i colori dell’arcobaleno per la partita Germania-Ungheria, gara degli Europei in programma domani. Ecco l’ultimo tweet: