Mourinho ha scelto i primi rinforzi della Roma: il piano giallorosso

Il calciomercato della Roma è pronto a entrare nel vivo. I giallorossi valuteranno alcune operazioni in entrata, ma ci sarà da valutare anche il piano cessioni: occhio al futuro di Dzeko

Mourinho ha già le idee chiare in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese avrà bisogno di una Roma compatta e cinica in ogni settore del campo. Si partirà dal punto interrogativo che avvolge, attualmente, il ruolo di estremo difensore. Rui Patricio resta il primo obiettivo giallorosso, ma tutto dipenderà dalle richieste del Wolverhampton, pronto ad alzare le richieste dopo un brillante inizio di Europeo da parte del portiere portoghese.

La Roma starebbe valutando anche delle piste alternative: Musso, Cragno e Gollini restano alcuni dei nomi caldi per il ruolo di estremo difensore, anche se il portiere dell’Udinese, valutato circa 35 milioni di euro ha attirato l’attenzione anche di diversi club di Premier League. Più facile arrivare a Cragno e Gollini, valutati entrambi sui 25-30 milioni.

Calciomercato Roma, l’affondo su Vlahovic dipenderà dal futuro di Dzeko

Quale sarà il futuro di Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe decidere di lasciare la Roma risolvendo il suo contratto con i giallorossi con una buonuscita consensuale approvata da ambo le parti. L’ex Wolfsburg potrebbe accasarsi alla Juventus a costo zero, anche se Milan e Inter osservano interessate. Il possibile addio di Dzeko potrebbe spingere la Roma a valutare uno sprint totale per Vlahovic.

L’attaccante della Fiorentina, valutato circa 60 milioni di euro, piace anche a Juventus e Milan, ma non è escluso che Mourinho possa decidere di puntare concretamente l’indice sull’attaccante serbo spingendo la società a spingere il piede sull’acceleratore. Non solo Vlahovic e Rui Patricio: lo Special One avrebbe individuato in Renato Sanches il giusto rinforzo per la linea mediana giallorossa. Tris di richiesta per il neo tecnico capitolino: il calciomercato della Roma è già entrato nel vivo.