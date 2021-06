Ronaldo, che lapsus con Benzema: gesto in partita che lascia interdetti

Cristiano Ronaldo, forse memore del passato al Real Madrid, durante Portogallo-Francia fornisce a sorpresa un’indicazione a Benzema.

Vedere un giocatore dare indicazioni, in campo, ad un proprio compagno è comune. Che le dia ad un avversario, invece, è piuttosto raro ma ogni tanto accade. Chiedere a Cristiano Ronaldo, ad esempio: ad un certo punto di Portogallo-Francia, infatti, lo si vede indicare a Karim Benzema in maniera plateale la linea di passaggio da seguire. Della serie: “Gioca facile e ricomincia da dietro”.

Ronaldo e l’indicazione a Benzema che sorprende i tifosi

Un “suggerimento” non sfuggito all’occhio attento di molti tifosi, che sui social network hanno commentato in maniera divertita quanto accaduto. Evidentemente certe abitudini sono difficili da dimenticare. I due, oltre ad essere molto amici, hanno infatti costituto per anni il terminale offensivo che ha permesso al Real Madrid di fare incetta di trofei e titoli. E rivedersi nel rettangolo di gioco, seppur con maglie differenti, per qualche istante ha fatto tornare in mente a CR7 antiche consuetudini.

A fine partita Cristiano Ronaldo e Benzema, confermando quanto sia buono il rapporto che li lega, sono poi usciti dal campo abbracciati. “È sempre un piacere rivederlo – ha detto il francese – perché insieme abbiamo fatto un cammino di otto o nove anni. Abbiamo parlato di cose normali, per sapere se tutto andava bene e ci siamo augurati buona fortuna nei club e nelle Nazionali”.