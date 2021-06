I due giocatori che possono far cambiare idea a Lotito su Luis Alberto

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è ambito da diverse società straniere e italiane. Ci sono due calciatori che Lotito può valutare

Sarebbe stato perfetto per l’Inter ma alla fine i nerazzurri sono andati decisi su Calhanoglu sfruttando la scadenza del suo contratto. Così Luis Alberto, ad oggi, resta alla Lazio, consapevole che Lotito potrebbe valutare determinate allettanti proposte. Sono tanti i club interessati al fantasista spagnolo, che piace all’estero e, soprattutto, in Italia. Oltre ai nerazzurri, ormai fuori dalla corsa, ci sono Milan e Juventus.

Dato che Luis Alberto costa tanto, i due club in questione potrebbero pensare di inserire qualche contropartita per abbassare le pretese di Lotito, convincendolo a cedere il suo gioiello. L’edizione odierna de ‘Il Messaggero’ entra nel dettaglio della doppia trattativa che, con una delle due società, potrebbe anche entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Luis Alberto, i tentativi di Juventus e Milan

La Juventus potrebbe inserire nella trattativa Arthur, in uscita, mentre il Milan starebbe pensando di inserire nell’affare Romagnoli (più conguaglio da 30 milioni). Due giocatori che potrebbero far vacillare Lotito. Il patron della Lazio ha sempre rifiutato qualsiasi proposta, ma è chiaro che determinate offerte potrebbero fargli cambiare idea.

Oltre alla valutazione sui cartellini, a pesare e a incidere potrebbe essere l’ingaggio oneroso, ad esempio, di Arthur, che alla Juventus guadagna circa 5 milioni a stagione. Troppi per una società come la Lazio. Anche questo andrà valutato. Lotito non ha fretta.