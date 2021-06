Raiola può portare un calciatore gratis alla Juventus

La Juventus potrebbe acquistare gratis un calciatore che fa parte della scuderia di Raiola: la nuova idea per i bianconeri

Mino Raiola potrebbe portare un giocatore gratis alla Juventus. Fallito l’assalto bianconero a Donnarumma, per il quale si attende ormai soltanto l’annuncio del Paris Saint-Germain, il noto procuratore potrebbe comunque fare affari con il club bianconero. In particolare sempre in porta potrebbe arrivare a parametro zero un altro suo assistito: Sergio Romero.

Il portiere argentino, classe 1987, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, potrebbe approdare a Torino come vice Szczesny. Questa l’ipotesi avanzata da ‘The Athletic’, che ricorda anche gli altri club che sono sulle tracce dell’estremo difensore sudamericano: Everton e Celta Vigo. Reduce da un anno da spettatore, la sua ultima apparizione in campo con la maglia dello United risale allo scorso agosto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Romero gratis per la porta

Romero rappresenterebbe per la Juventus un profilo idoneo per il ruolo di dodicesimo. Già con esperienza in Serie A (ha giocato con la Sampdoria), ha un altro vantaggio non di poco conto: il passaporto italiano. Questo consentirebbe di acquistarlo senza occupare uno slot per extracomunitari con i bianconeri che, al momento, ne hanno soltanto uno a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Due e cento, la Juventus è pronta a dare i numeri la settimana prossima

Ovviamente anche la possibilità di tesserarlo gratis alletta i bianconeri che riflettono quindi sulla possibilità di prendere il portiere argentino e metterlo alle spalle di Szczesny. Trattativa in corso, una decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sfumato Donnarumma, Raiola può ancora portare un portiere alla Juventus.