Due e cento, la Juventus è pronta a dare i numeri la settimana prossima

La Juventus è pronto ad accelerare sul mercato: la settimana prossima potrebbe essere decisiva per un doppio acquisto

Per uno si tratta quasi di definire i dettagli, per l’altro invece di iniziare la vera opera di convincimento. Locatelli e Vlahovic alla Juventus, si avvicina la settima che potrebbe risultare decisiva. Sono loro, giovani e di grande talento, i nomi individuati da Massimiliano Allegri per far tonare a vincere i bianconeri. Il pressing sul centrocampista del Sassuolo ha dato i suoi frutti: Locatelli vuole la Juventus, il Sassuolo è pronto ad accettare un’offerta di 40 milioni di euro e la Juventus a sborsare la cifra richiesta.

La trattativa è avviata e – riferisce ‘Tuttosport’ – potrebbe chiudere la settimana prossima. Da trovare l’intesa su eventuali contropartite: si parla da tempo di Dragusin, ma non è escluso anche l’inserimento di almeno un altro giovane per ridurre l’esborso cash. Questo perché la Juve sa di dover intervenire anche nel reparto avanzato e ha un grande obiettivo: Dusan Vlahovic.

Juventus, Vlahovic con Locatelli: settimana decisiva

Anche per l’attaccante serbo della Fiorentina la prossima potrà risultare una settimana decisiva. E’ attesa, infatti, la decisione di Cristiano Ronaldo sul futuro. Qualora il portoghese confermerà la volontà di lasciare Torino (trovando anche una squadra disposta ad accollarsi l’ingaggio del fuoriclasse), la Juve farà partire l’assalto per il bomber viola.

Per convincere Commisso servirà però un’offerta importante. Si parla di una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma i bianconeri hanno un piccolo tesoretto da sfruttare. Almeno 50 i milioni che potrebbero arrivare dagli addii di Demiral e De Sciglio, destinati all’estero. Una svolta è attesa nella prossima settimana quando la Juventus potrà chiudere l’acquisto di Locatelli e rompere gli indugi su Vlahovic: due colpi da 100 milioni per la nuova era Allegri.