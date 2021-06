Lazio, un galattico per Sarri: colpaccio dal Real in vista

In Serie A potrebbe arrivare Dani Ceballos dal Real Madrid. Il giocatore, rientrato dal prestito all’Arsenal, in Italia è seguito da Lazio e Milan.

La Lazio di Lotito potrebbe chiudere un grande colpo per il centrocampo per il nuovo tecnico, Maurizio Sarri. Il giocatore che la società biancoceleste starebbe osservando è Dani Ceballos. L’interesse è condiviso però con un’altra squadra di Serie A: il Milan.

La Lazio vuole portare Ceballos alla corte di Sarri

Secondo le informazioni condivise da ‘El Confidencial’, il giocatore è rientrato in Spagna dopo essere stato in Premier League nelle ultime due stagioni. Ceballos, infatti, è stato girato in prestito dal Real Madrid all’Arsenal nel 2019. Dopo il primo anno gli inglesi hanno deciso di rinnovare il prestito per poi scegliere di non riscattarne il cartellino a fine stagione.

Il Real Madrid difficilmente avrà intenzione di trattenerlo, bensì cerca una nuova società interessa al 24enne. In Italia Lazio e Milan seguono l’evolversi della situazione, ma pare che i biancocelesti possano essere in vantaggio proponendo la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Real ha comunque fissato il prezzo del cartellino a 30 milioni di euro. Ceballos vorrebbe restare in Spagna e giocarsi le chance che probabilmente Ancelotti, a differenza di Zidane, gli darebbe ma i blancos vogliono fare cassa per reinvestire altrove. Si attende anche la riposta del Milan che però, in caso di grandi cifre, lascerebbe probabilmente il vantaggio alla concorrenza.