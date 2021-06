“Fuori Ferrero dalla Sampdoria”: il durissimo attacco dei tifosi

I tifosi della Sampdoria attaccano di nuovo Ferrero con un comunicato: “Se ne vada, ci sta portando verso il fallimento”

Nuovo, durissimo affondo del tifo organizzato blucerchiato nei confronti del presidente Massimo Ferrero.

In giornata, infatti, la Federclubs Sampdoria ha diramato un comunicato in cui si attacca l’imprenditore romano, accusato di stare portando la Samp verso il fallimento. A Ferrero viene richiesto a gran voce di cedere il club.

L’attacco dei tifosi contro Ferrero: “Via dalla Sampdoria”

Questi alcuni dei passaggi più significativi del comunicato dei tifosi sampdoriani:

“Ferrero è sull’orlo del crollo finanziario con le sue società e la Sampdoria viene nuovamente ferita, dilaniata. Da una parte viene messa sulla bilancia per calmare i creditori, dall’altra non viene gettata nessuna certezza per la nuova stagione.

Se anche non saranno i tifosi a scacciare una figura talmente inadatta a dirigere una società sportiva da ritenerla un oltraggio da parte dei famosi ‘filtri’ del passato, la nostra pressione in questo senso deve tornare ad essere quella di un tempo, prima del lockdown”.

E ancora: “Invitiamo fin da ora tutti i sampdoriani a diffondere questo documento per far conoscere a tutti la nostra posizione: fuori Ferrero della Sampdoria.

Invitiamo tutti coloro che amano il calcio a non prestare il fianco a Ferrero, alle sue arlecchinate, ai suoi sproloqui, alle sue volgarità: non stiamo parlando di un simpatico guascone, ma di un esperto di fallimenti che ha già messo nero su bianco la sua volontà di utilizzare la Sampdoria per compensare i suoi debiti”.