Il Milan pronto a beffare la Roma: affare da 20 milioni

Il Milan ha messo nel mirino il talentuoso trequartista Marcel Sabitzer, giocatore che ha ben impressionato agli Europei con l’Austria

Dopo aver perso a costo zero il suo trequartista titolare Hakan Calhanoglu, il Milan è alla ricerca di un giocatore di qualità che possa prendere il posto del turco in campo e dare maggior tasso tecnico alla manovra della squadra di Pioli. I rossoneri sono interessati al trequartista del Red Bull Lipsia Marcel Sabitzer.

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma ha il contratto in scadenza nel 2022 ed il club tedesco valuta il giocatore circa 20 milioni di euro. Non c’è solo il club milanese su Sabitzer, ma il giocatore è monitorato con attenzione da Arsenal e Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan lavora per rinforzarsi sul calciomercato

Con l’arrivo di Szoboszlai il Lipsia è entrato ormai nell’ordine delle idee di cedere il trequartista austriaco ed il Milan valuta questo profilo come uno dei più interessanti sul mercato europeo. Abbiamo visto Sabitzer disputare un bell’europeo che lo ha visto uscire agli Ottavi di finale solo contro l’Italia di Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE >>> Milan, sfuma l’obiettivo di mercato che vola in Premier

Dopo aver acquistato Maignan per sostituire Donnarumma e dopo il riscatto di Tomori e l’oramai imminente riscatto di Sandro Tonali la società è pronta per regalare a Stefano Pioli un nuovo giocatore pronto per far sognare i tifosi rossoneri.