Alle 18 spazio al primo dei due match in programma oggi per gli Europei. Scontro tra titani, si affrontano Germania ed Inghilterra.

Gli Europei proseguono e non sono poche le sorprese che stanno venendo fuori da questi ottavi di finale. La prima a cadere fragorosamente è stata l’Olanda, sconfitta sorprendentemente dalla Repubblica Ceca. Poi ancora il Portogallo, sbattuto fuori dal Belgio e ieri la Francia. I campioni del mondo sono stati eliminati a sorpresa dalla Svizzera, per un’eliminazione che sta facendo discutere in tutto il panorama calcistico mondiale.

L’Italia, ad oggi, ha scampato il pericolo. Contro l’Austria, infatti, ad un certo punto sembrava potesse davvero palesarsi l’incubo e vedere gli azzurri eliminati da un compagine molto meno blasonata. Cosi non è stato, e la squadra di Roberto Mancini si prepara ad affrontare proprio il Belgio di Romelu Lukaku.

Ed oggi in programma un vero e proprio big match, tra due nazionali che potrebbero essere tranquillamente candidate per la vittoria finale. Da una parte c’è l’Inghilterra, che punta a superare gli ottavi e sfruttare anche la carica del pubblico di Wembley. Dall’altra parte la Germania di Joachim Low, una delle indicate per la vittoria della competizione.

Inghilterra-Germania, le probabili formazioni