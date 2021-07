Sergio Ramos ha deciso: niente Italia, ecco dove giocherà

Sergio Ramos ha finalmente deciso dove giocherà la prossima stagione. Addio Real Madrid e niente Juve.

E cosi, Sergio Ramos ha finalmente deciso. Il difensore spagnolo è stato al centro dell’attenzione per tutti questi, a causa ovviamente del divorzio dal Real Madrid. Dopo diversi anni durante i quali il giocatore classe classe ’86 si è ben messo in mostra con la ‘camiseta blanca’, alla fine è arrivato il divorzio di cui si è tanto parlato. Anche se negli ultimi mesi, con l’avvento di Carlo Ancelotti, sembrava che le cose potessero cambiare, alla fine per Ramos le porte di Madrid si sono definitivamente chiuse.

Un colpo a costo zero che aveva ingolosito anche la Juventus. Il club bianconero, infatti, sembrava essere una delle squadre pronte a mettere le mani sull’ormai ex difensore del Real Madrid, e proprio la presenza di Cristiano Ronaldo poteva rappresentare un tassello importante da giocare per la dirigenza. Cosi, però, non è stato.

Sergio Ramos, niente Juve, ecco dove giocherà

Insomma, non sarà la Juventus la squadra che nella prossima stagione darà la maglia a Sergio. C’erano anche diversi club di Premier League, ma nelle ultime ore c’è stato un altro club che si è mosso in maniera concreta e che avrebbe, di fatto, ratificato l’affare.

Stiamo parlando del Paris Saint Germain. Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, sarebbe tutto fatto tra Sergio Ramos e la squadra parigina. Nelle prossime ore, infatti, sarebbero previste anche le visite mediche per arrivare poi alla firma del contratto che legherà lo spagnolo per due anni al Psg.