Mourinho avvisa la Roma, arriva la prima ‘richiesta’ al club

Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Roma dove si è soffermato anche sul calciomercato.

E’ il primo giorno giorno di Mourinho a Roma da allenatore dei giallorossi. Il tecnico portoghese è stato accolto a Ciampino da tantissimi tifosi romanisti che non hanno mai smesso di celebrarlo. Mourinho ha poi raggiunto Trigoria dove c’erano altri sostenitori capitolini ad aspettarlo.

L’ingaggio di Mourinho è stato accolto subito con grande entusiasmo sulla sponda giallorossa del Tevere. L’ex allenatore dell‘Inter ha rilasciato la sua prima intervista da tecnico della Roma proprio ai microfoni del club capitolino: “Roma? Sono entusiasta di questa nuova esperienza. Quando ho incontrato la proprietà e Tiago Pinto, ho avuto delle sensazioni molto positive”.

Il pensiero di Mourinho sulla Roma e i tifosi giallorossi

“Cosa mi ha convinto a venire alla Roma? Le sensazioni umane, ma anche le idee. Non è il progetto di una persona specifica, ma è il progetto dell’AS Roma ed è questo che mi ha colpito particolarmente. Il signor Friedkin e suo figlio hanno parlato sempre dei tifosi della Roma, come se fossero dei veri romanisti. So bene cosa sia l’AS Roma. La proprietà vuole lasciare un’eredità per gli anni avvenire”.

L’allenatore portoghese ha poi continuato l’intervista: “Si vogliono creare le basi di un successo e spero che questo possa accadere mentre io sarò quì. Ho firmato un contratto di tre anni, forse un giorno firmerò il rinnovo. Ma affrontiamo una cosa alla volta. Vogliamo creare sia una Roma che un futuro vincente. So che stiamo lavorando per il futuro, ma non è nella mia natura aspettare tanto per raccogliere i frutti del mio lavoro”.

Mourinho ha parlato anche di calciomercato: “Sono migliorato, ho più esperienza. So che la rosa della Roma va potenziata. Nonostante le poche vittorie, i tifosi giallorossi non hanno perso la loro passione. Nuovi acquisti? Spero che la proprietà e Tiago Pinto mi facciano dei regali, perché ne sarei contento. Sarebbe uno stimolo in più per me e avrei un maggiore potenziale da plasmare”.