Rui Patricio e Xhaka aspettano la doppia cessione della Roma

La Roma è pronta ad annunciare i primi due colpi, Xhaka e Rui Patricio, ma c’è ancora da attendere: in coda due cessioni già programmate

Inizia oggi l’era Mourinho, l’allenatore della Roma è pronto a sbarcare nella Capitale due mesi dopo l’annuncio del suo arrivo al posto di Paulo Fonseca come allenatore dei giallorossi. In attesa dello Special One si scalda il mercato col ds Pinto che è a lavoro per concludere le prime operazioni. Già note le priorità della Roma, che cerca un nuovo portiere e vuole rinforzare il centrocampo.

Rui Patricio, portoghese, come Mou, è il favorito per prendere il posto di Pau Lopez e Mirante. In mediana, da tempo, il primo nome è quello di Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che si sta ben comportando agli Europei. L’arrivo della Svizzera ai quarti ha frenato l’operazione, solo rimandata. L’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Roma, Rui Patricio e Xhaka in attesa

La Roma sperava di poter annunciare entrambi ma dovrà ancora aspettare, questo perché bisogna prima perfezionare le uscite. Due i calciatori in procinto di partire: Under e Pau Lopez. Entrambi sono promessi sposi del Marsiglia. Il primo è reduce dall’infelice esperienza inglese al Leicester, il secondo ha perso il posto da titolare nel finale dell’ultimo campionato.

Quando entrambi saranno del Marsiglia, la società giallorossa potrà annunciare il doppio colpo. Accontentando così Mourinho che aveva già stilato l’elenco dei suoi calciatori preferiti per cominciare nel migliore dei modi la sua seconda avventura italiana dopo il Triplete vinto con l’Inter.