L’ammissione dell’allenatore fa sognare l’Inter di Inzaghi

Inter, Dumfries è l’obiettivo numero uno. L’ammissione del tecnico del PSV Eindhoven in conferenza apre alla cessione del difensore del club olandese.

L’Inter di Simone Inzaghi sta per prendere forma. Il club nerazzurro è già al lavoro per regalare al nuovo allenatore nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono già affacciati con prepotenza sulla finestra estiva di calciomercato. Uno degli obiettivi principali è Denzel Dumfries. Il difensore del PSV Eindhoven è l’obiettivo numero uno del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, l’ammissione su Dumfries

Salvo clamorosi ribaltoni Denzel Dumfries non vestirà più la casacca del PSV Eindhoven. Il difensore del club olandese è in cima alla lista dei partenti insieme a Donyell Malen. A confermarlo è lo stesso tecnico degli olandesi Roger Schmidt.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore degli olandesi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole vinta contro l’Rwdm Molenbeek: “Entrambi a disposizione nei preliminari di Champions League? Staremo a vedere se ci saranno contro il Galatasaray. Io mi aspetto che non tornino al centro sportivo di De Herdgang. Già prima dell’estate sembrava chiaro che sarebbero andati all’estero. Me lo aspetto ancora. Se saranno ancora qui li userò sicuramente”.