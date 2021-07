“Catenaccio Italia”: non tutti celebrano la Nazionale “da sogno”

La vittoria dell’Italia contro il Belgio è stata celebrata da molti quotidiani europei. Il gol di Insigne definito “da sogno”.

La stampa straniera celebra la Nazionale. La vittoria conquistata contro il Belgio, che consentirà alla squadra del Ct Roberto Mancini di accedere alle semifinali dell’Europeo e di sfidare martedì sera la Spagna, ha avuto grande risalto sui giornali esteri. I consensi sono stati numerosi, anche se non sono mancate le eccezioni. Il portoghese ‘A Bola’, ad esempio, ha preferito mettere in secondo piano la qualità del gioco espressa da Jorginho e compagni sottolineando invece la solidità della fase difensiva e soprattutto del capitano Giorgio Chiellini (“Catenaccio Italia”)

La vittoria dell’Italia raccontata dai giornali sportivi europei

Il quotidiano francese ‘L’Equipe’, al contrario, ha aperto l’edizione odierna con una foto di Nicolò Barella e Marco Verratti felici in occasione del primo gol accompagnata dal titolo “Lezione d’italiano”. D’impatto anche la frase scelta dal tabloid inglese ‘Mirror’: “Barella e Insigne spezzano i cuori della generazione d’oro”. Rimanendo in Inghilterra, ‘The Sun’ ha pubblicato tre foto raffiguranti Kevin De Bruyne in lacrime, gli azzurri in festa e l’esultanza di Lorenzo Insigne subito dopo il secondo gol. Tornando in Portogallo, ‘Record’ ha parlato di una nazionale “insaziabile”.

In Germania, ‘Bild’ ha messo in risalto la rete del 2 a 0 siglata da Insigne, definita “da sogno”. In Spagna ‘As’ ha titolato “Questa Italia è una gioia” mentre il ‘Mundo Deportivo’, in maniera molto sintetica, si è limitato a scrivere “L’Italia butta fuori il Beglio”.