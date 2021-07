Schweinsteiger, sorprendente messaggio agli juventini dopo Belgio-Italia

Un messaggio molto importante dedicato in particolare a due giocatori dell’Italia, il tutto arriva da Bastian Schweinsteiger.

La vittoria dell’Italia contro il Belgio sta facendo parlare ampiamente gli addetti ai lavori del panorama calcistico europeo e non solo. Una sfida che molti vedevano con la squadra di Roberto Martinez partire favorita, grazie anche ai numeri di un ranking Uefa che vedeva Lukaku e compagni solidamente primi. Ed invece il pronostico è stato stravolto, con i ragazzi di Roberto Mancini che hanno portato a casa la qualificazione.

Un momento molto importante per la nazionale italiana. Si sta mostrando, infatti, decisamente solida ed in grado di reggere anche ad un’onda d’urto importante come quella rappresentata dall’attacco belga. Il tutto grazie anche ad un compattezza difensiva che da tempo si ricercava all’interno del contesto Italia. Finalmente ha trovato concretezza grazie ad un reparto composto da giocatori di grande esperienza.

Schweinsteiger sorprende tutti, messaggi per gli azzurri

E cosi, mentre molti sui social stanno dedicando messaggi per Leonardo Spinazzola ed il suo pronto recupero dopo l’infortunio contro il Belgio (sospetta rottura del tendine d’Achille, Europeo finito), c’è anche chi sta dedicando messaggi di elogi per una prova sontuosa da parte della nazionale azzurra.

Tra questi uno arriva direttamente dalla Germania, da uno di quei giocatori che in quel lontano 2006 è stato sconfitto proprio dall’Italia all’epoca allenata da Marcello Lippi. Quella difesa era guidata da Fabio Cannavaro, oggi ci sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Ed è proprio ai due centrali azzurri, di casa Juventus, che Bastian Schweinsteiger ha voluto dedicare un messaggio proprio attraverso il suo account Twitter: “Bonucci e Chiellini sono attualmente i migliori difensori centrali del mondo!”, ha chiarito l’ex centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Un messaggio che ha sorpreso tutti, ovviamente in positivo.