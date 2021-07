La foto che sta facendo sognare i tifosi della Juventus

Pogba raggiunge a Miami Dybala e fa sognare i tifosi della Juventus. Il club sta valutando il suo acquisto ma molto dipenderà da Ronaldo.

L’ennesimo segnale che fa sognare i tifosi della Juventus. Paul Pogba, conclusa l’esperienza all’Europeo dopo la sconfitta contro la Svizzera, ha iniziato le sue vacanze raggiungendo a Miami il suo grande amico Paulo Dybala. Una “reunion” che i due hanno voluto celebrare attraverso una foto postata sul profilo Instagram dell’argentino, accompagnata dalla frase “Siamo di nuovo uniti”. L’immagine, ovviamente, ha riacceso le speranze dei supporter di rivedere Pogba di nuovo a Torino, insieme a Dybala e al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia l’operazione non si preannuncia facile.

La Juventus pensa a Pogba: il suo futuro legato a quello di Ronaldo

Molto, se non tutto, dipenderà infatti da Cristiano Ronaldo e da quello che vorrà fare nella prossima stagione. La pista che portava al Manchester United, in seguito all’acquisto da parte dei Red Devils di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund per circa 85 milioni, si è decisamente raffreddata. Escluso anche il Real Madrid, concentrato su altri nomi, l’unico club a potersi permettere l’asso portoghese è il Paris Saint Germain. Offerte concrete, finora, non sono pervenute ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

L’unica cosa certa, fin qui, è che la Juventus è sempre nei pensieri del centrocampista. “Ci sono arrivato molto giovane, a 18 anni. E lì – aveva dichiarato di recente a ‘L’Equipe’ – sono diventato un uomo. Ti insegnano tutti i fondamentali del calcio. Ho imparato in difesa ma anche in attacco”.