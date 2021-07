Spagna, pessima notizia per Luis Enrique in vista dell’Italia

Brutte notizie per Luis Enrique in vista delle semifinale di martedì contro l’Italia. L’allenatore dovrà fare a meno di Sarabia.

Tutti noi abbiamo ancora davanti ai nostri occhi la bellissima vittoria dell‘Italia contro il Belgio di ieri sera, ma la semifinale contro la Spagna ci sarà già martedì prossimo. La squadra di Luis Enrique ha eliminato la Svizzera solo ai calci di rigore nel quarto di finale giocato ieri pomeriggio.

L’Italia dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero Leonardo Spinazzola. Il terzino ha riportato la rottura del tendine d’Achille durante la sfida contro la nazionale belga. Spinazzola ha lasciato in giornata Coverciano dov’è stato salutato con abbracci ed applausi da Mancini e dal resto della squadra. Anche gli spagnoli dovranno fare a meno di un calciatore.

Problema all’adduttore destro per Sarabia

Luis Enrique non potrà avere a propria disposizione per la semifinale contro l‘Italia Pablo Sarabia. Il giocatore del PSG ha rimediato un problema muscolare all’adduttore destro. L’attaccante sabato effettuerà degli esami per capire i tempi di recupero dall’infortunio patito durante il quarto di finale contro la Svizzera.

Sarabia era stato costretto a lasciare il match anzitempo. Il centravanti è anche seguito dalla Lazio come possibile rinforzo per l’attacco della squadra allenata da Maurizio Sarri. La semifinale di martedì sera a Wembley dovrà fare a meno di due giocatori importanti per entrambi i tecnici.