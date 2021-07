Il Milan per l’attacco trova il jolly che può far felice Pioli

Il Milan pensa a rinforzare il proprio attacco e punta un calciatore dell’Ajax: idea al vaglio della dirigenza rossonera, i dettagli

Ora il Milan cerca un attaccante, meglio se duttile e capace di giocare in più posizioni. Un po’ quello che può fare Dusan Tadic, attaccante dell’Ajax. Non più giovanissimo, 32 anni, il serbo ha però dalla sua la capacità di poter agire in ogni posizione di attacco. Nasce come esterno sinistro, ma può essere impiegato a destra e anche al centro del reparto offensivo. Un jolly che a Pioli farebbe molto comodo. In attesa del ritorno di Ibrahimovic e di capire chi sarà l’attaccante centrale che lo affiancherà, Maldini sa che deve sistemare il reparto offensivo che ha già perso Calhanoglu e potrebbe veder partire anche Leao e Hauge.

Milan, idea Tadic per l’attacco

Come riferisce ‘Sky’, Tadic è un’idea per il Milan, anche se una trattativa vera e propria ancora non c’è. Come detto il serbo piace per la sua duttilità e avrebbe costi contenuti, ma prendendolo i rossoneri rimangerebbero ancora una volta la loro linea verde.

Un acquisto che alzerebbe il livello di esperienza della rosa di Pioli, un po’ come fatto con Kjaer e Ibrahimovic un anno e mezzo fa. Resta da valutare la volontà dell’Ajax di privarsi del calciatore e gli eventuali costi dell’operazione. Intanto il Milan ci pensa, così come pensa ad un altro numero 9 da poter mettere al fianco dello svedese. Di Giroud si parla da tempo ma non si registrano novità di rilievo negli ultimi giorni. Potrebbe essere il francese un altro rinforzo di esperienza, cercando il giusto equilibrio con la linea giovani voluta da Elliott.