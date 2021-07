Il Liverpool vuole il gioiello del centrocampo della Nazionale italiana

La Nazionale italiana regala prodezze. Il Liverpool, non a caso, è interessato al cartellino di Nicolò Barella dell’Inter, in gol contro il Belgio.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini continua il cammino ad Euro 2020 a gonfie vele. L’Italia, dopo il successo contro il Belgio di Roberto Martinez, è approdata in semifinale. Ad incantare, oltre a Lorenzo Insigne, anche Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, autore di ottime prestazioni già in campionato, è finito nel mirino dei top club d’Europa dopo la vittoria del titolo di Campione d’Italia con il club di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il Liverpool sonda il terreno per Barella

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, dopo le ultime prestazioni agli Europei di calcio. Non a caso, alla manifestazione europea per Nazionali, in molti si stanno mettendo in vetrina. Tra questi c’è Barella che ha attirato l’attenzione del Liverpool.

Come riferisce il ‘Mirror’, il club inglese, dopo l’addio di Wijnaldum, passato al Paris Saint-Germain, ha messo nel mirino il centrocampista nerazzurro. Al momento, però, la trattativa non è in stato avanzato. Beppe Marotta ed il ds Piero Ausilio hanno posto il veto sulla cessione: per loro, al momento, il calciatore è nella lista degli incedibili.