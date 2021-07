L’Inter ha un piano per prendersi l’attaccante che tutti vogliono

L’Inter non ha grandi possibilità finanziarie ma Marotta lavora di astuzia per anticipare la concorrenza e prendersi l’attaccante

La cessione di Hakimi è arrivata, ma non basta. L’Inter deve cedere ancora ma spera di riuscire a sistemare i conti soltanto con gli esuberi (e non sono pochi). Intanto però Marotta si muove anche in entrata: Calhanoglu è stato il colpo a sorpresa, ora si cerca il sostituto dell’esterno marocchino che potrebbe essere Dumfries. Movimenti che dovranno evitare la necessità di cedere un altro pezzo pregiato: la società non vorrebbe privarsi, almeno quest’anno, di Lautaro Martinez e per farlo ha bisogno di cedere bene i calciatori che non rientrano nei piani di Inzaghi. Per il ‘Toro’ non è arrivata l’offerta da novanta milioni di euro, ma dovesse essere necessario il suo addio, il sostituto è già stato individuato: Giacomo Raspadori.

Inter, il piano per Raspadori: tre giovani sul piatto

Il Sassuolo non vorrebbe cedere il giovane attaccante quest’anno, ma l’Inter è pronta a prenderlo anche tra un anno quando, senza rinnovo, Lautaro Martinez si ritroverebbe con solo un’altra stagione di contratto. Come si legge sulla ‘Gazzetta Sportiva’, i nerazzurri vorrebbero strappare una sorta di opzione per il 21enne, sfruttando alcuni dei giovani che piacciono al club emiliano.

Pirola, Esposito e Casadei sono i nomi che potrebbero consentire all’Inter di avere una opzione per Raspadori, da sfruttare nel caso il prossimo anno. Un piano che dovrà però fare i conti con la stagione che disputerà il ragazzo e la possibilità che la sua valutazione si impenni, rendendo più complicato il compito di Marotta.