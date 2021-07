Juve, la decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo e la sua scelta riguardo l’eventuale permanenza a Torino tengono in ansia la Juve di Max Allegri

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo è ad un anno ormai dalla scadenza del suo contratto con la Juventus e le future manovre di mercato del club bianconero dipendono in toto dalla permanenza o meno dell’esperta stella. Sia Max Allegri che la Juve sanno che, in caso di cessione, la Juve avrà bisogno di un top player come sostituto.

La Gazzetta dello Sport sottolinea le intenzioni del portoghese che avrebbe comunicato alla società torinese di voler restare con l’entourage del cinque volte Pallone d’Oro che starebbe pensando addirittura ad un ulteriore rinnovo di contratto. La Juve aspetta per il rinnovo ma è sicuramente soddisfatta della decisione del suo campione.

Juve, due club ancora interessati a Cristiano Ronaldo

Il calciomercato è appena iniziato e potrebbero cambiare tante cose, anche riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. La Juve è felice della permanenza, ma non esclude a priori di ascoltare e sul giocatore potrebbero piombare improvvisamente le sirene di Psg e Real Madrid.

La figura di Cristiano Ronaldo è legata a quella di Kylian Mbappe, attaccante del Psg in scadenza di contratto. El Khelaifi ha blindato il giocatore ma in caso di ulteriore assalto del Real Madrid potrebbe cedere e magari virare su Ronaldo. O magari proprio Perez e Carlo Ancelotti potrebbero riportare la stella della ‘Decima’ alla propria corte a Madrid. La squadra di Allegri attende, orgogliosa della scelta del proprio attaccante.