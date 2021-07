Miralem Pjanic gratis alla Juventus: arriva il clamoroso via libera del Barcellona che è pronto a cedere a titolo gratuito il bosniaco

Miralem Pjanic è un po’ più vicino alla Juventus. Il Barcellona, infatti, avrebbe dato il via libera alla cessione anche gratuita del centrocampista bosniaca. Una scelta di cui parla ‘Mundo Deportivo’ secondo cui il club catalano avrebbe deciso di concedere a Pjanic (così come a Umtiti) la ‘carta di libertà’, cioè la possibilità di trovarsi un’altra squadra a parametro zero. Una scelta che se per il difensore francese ha una logica anche economica (il costo del cartellino è stato ormai ammortizzato e quindi non ci saranno perdite), per l’ex Roma rappresenta una decisione drastica.

Pjanic a bilancio pesa ancora circa 45 milioni di euro e il suo addio a zero rappresenterebbe una minusvalenza non da poco. Però il Barça potrebbe liberarsi del suo ingaggio da 8 milioni di euro a stagione (per altri tre anni) e fare spazio così allo stipendio previsto dal rinnovo di Messi (in Spagna occorre rispettare una sorta di salary cup).

Pjanic gratis alla Juventus: il Barcellona lo cede a parametro zero

Con Pjanic libero di trovare un’altra squadra a titolo gratuito, la Juventus potrebbe così soddisfare la richiesta di Allegri. Il bosniaco tornerebbe in bianconero dopo appena una stagione in Spagna e ritroverebbe l’allenatore che lo ha saputo sfruttare al meglio.

Senza esborso economico per il suo ritorno, la Juventus sarebbe libera di continuare a trattare Locatelli e puntare su un attaccante di primo livello per rinforzare il reparto offensivo.