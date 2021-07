Juventus, le condizioni del centrocampista preoccupano Allegri

Le condizioni di Arthur preoccupano la Juventus. La calcificazione alla gamba destra sembra guarita ma non ci sono certezze.

La prima stagione è stata deludente, sotto diversi punti di vista. Tra infortuni ed incomprensioni tattiche con Andrea Pirlo, Arthur non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel centrocampo della Juventus. Ora il giocatore sta lavorando duramente insieme al suo staff con l’obiettivo di presentarsi al raduno in buona forma e mettersi a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Le sue condizioni, in ogni caso, continuano a destare preoccupazione nell’ambiente.

Un rebus le condizioni di Arthur: la Juventus in ansia

Negli scorsi mesi, come noto, Arthur ha sofferto di una calcificazione tra tibia e perone nella gamba destra che, di fatto, ne ha limitato il rendimento in campo. La soluzione ideale a tutti i problemi sarebbe stata quella dell’operazione, che il giocatore ha voluto posticipare per continuare a coltivare la speranza di essere convocato alla Copa America. La chiamata del Ct Tite non è arrivata e così Arthur, in queste settimane, ne ha approfittato per riposarsi. Bisognerà quindi attendere i primi allenamenti ad alta intensità per saperne di più.

Nel caso in cui il dolore dovesse tornare a farsi sentire, come spiega ‘Calciomercato.it’, il brasiliano non potrà fare altro che andare sotto i ferri e perdere la fase della preparazione estiva e i primi impegni ufficiali. Un rebus di cui la Juventus, impegnata nella pianificazione delle prossime operazioni di mercato, avrebbe fatto volentieri a meno. Arthur, dal canto suo, ha respinto le avance del Paris Saint Germain ed è convinto di restare a Torino. La sua permanenza in bianconero, in ogni caso, non è assicurata. Allegri ha intenzione di riportarlo nel suo ruolo di mezzala ma c’è da registrare l’interesse della Lazio, desiderosa di mettere a disposizione di Maurizio Sarri il suo pupillo.