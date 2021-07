Milan, due di picche sul mercato: è il giocatore ad annunciarlo

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti da regalare a Stefano Pioli ma nelle ultime ore è arrivata una brusca frenata

Il Milan è alla costante ricerca di un importante rinforzo per la propria trequarti. Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, Paolo Maldini e tutta la dirigenza rossonera sono al lavoro per sostituire il calciatore turco con un rinforzo di altrettanta qualità. Nelle ultime ore arrivano dichiarazioni sicuramente non positive per la società milanese.

Uno dei principali obiettivi del club, la stella dell’Ajax Dusan Tadic ha praticamente chiuso le porte alla propria cessione, smentendo cosi i rumors di mercato che lo accostavano al Milan. Ora Maldini dovrà virare nuovamente su altri obiettivi ed accontentare il proprio tecnico, magari prima dell’inizio del ritiro.

Milan, sfuma il sogno serbo

Dusan Tadic è un classe 1988 ed è uno dei calciatori simbolo dell’Ajax. Attraverso le colonne del portale olandese Voetbal International il giocatore ha smentito di essere rimasto deluso del mancato accordo con il Milan. Ecco le sue parole:

“L’Ajax è il club dei miei sogni. E’ uno dei club più importanti al mondo e mi diverte giocare con loro. E’ bello vedere che vogliono tenermi con tanta forza e che hanno fiducia in me. Questo mi motiva a restituire qualcosa al club. Delusione per il Milan? No, no. Come potrei esserlo? Gioco nel club dei miei sogni e ne sono orgoglioso”.