Milan, il pilastro del centrocampo non si muove: annuncio dell’agente

Il Milan è al lavoro per il rinnovo di Franck Kessié, in scadenza a giugno 2022. L’agente del centrocampista chiude alla cessione.

Dopo aver risolto la situazione relativa al cartellino di Sandro Tonali, il Milan di Stefano Pioli è pronto a ripartire in vista della prossima stagione. Al di là dei colpi in entrata, però, la strategia dei rossoneri passa dalla conferma dei pezzi pregiati della rosa. Uno su tutti è Franck Kessié. Il pilastro del centrocampo rossonero è in trattativa con la società per il rinnovo contrattuale.

Calciomercato Milan, Kessié non si muove

Il rinnovo di Franck Kessié non è ancora cosa fatta, vista la distanza fra le parti ancora presente. Il calciatore percepisce, ad oggi, 2.2 milioni di euro: la sua richiesta è di arrivare a circa 6 milioni di euro, mentre il club si ferma a 4.

George Atangana, intervenuto a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito, chiudendo ogni spiraglio alla cessione del suo assistito: “Solo un colpo di stato può mandare via il Presidente dal Milan…”.