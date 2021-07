Balotelli continua a guadagnare: la cifra monstre che incasserá in Turchia

Come riportato dal sito ‘Fanpage.it’, Balotelli si trasferirà all’Adana Demirspor in Turchia. L’attaccante percepirà un ingaggio super.

Sin dai tempi delle giovanili dell’Inter, Balotelli ha fatto sempre notizia. L’attaccante negli ultimi 7 mesi della stagione appena terminata ha giocato in Serie B nel Monza di Galliani e di Berlusconi, dove in 14 presenze ha segnato 6 reti. L’avventura con il club lombardo è finita con l’incredibile eliminazione dai play off da parte del Cittadella.

Il futuro di Balotelli sembra già scritto, ovvero all’Adana Demirspor. Per l’ufficialità del suo trasferimento nel club neopromosso turco manca davvero poco. Il giocatore domani andrà a visitare la città di Adana per visionare le strutture della società. Una nuova esperienza per l’ex Inter e Milan che andrà a percepire un ingaggio top.

Il super ingaggio di Balotelli rimediato da Raiola

Secondo quanto raccolto dal portale ‘Fanpage.it’, Balotelli in Turchia percepirà 15 milioni di euro in tre anni. Come riferito dal patron dell’Adana Demirspor Murat Sacak, metà dell’ingaggio del centravanti sarà pagato da uno sponsor. Raiola, agente del calciatore, ha portato a casa un’altra fenomenale operazione di mercato.

Per Balotelli non c’è solo il discorso economico in ballo, ma anche quello sportivo. L’attaccante in Turchia spera di trovare l’ambiente giusto per giocare con continuità e per cercare di convincere il ct dell’Italia Roberto Mancini a farsi convocare per il prossimo Mondiale che si terrà in Qatar nel 2021.