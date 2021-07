Milan, non solo un trequartista: spunta la pazza idea per l’attacco

Il calciomercato del Milan partirà sicuramente dall’assalto a un nuovo trequartista, chiamato a sostituire Calhanoglu, passato alla corte dell’Inter nelle scorse settimane. I rossoneri tenteranno l’assalto anche su un nuovo centravanti

Gli obiettivi del calciomercato del Milan si baseranno su tre priorità: caccia al nuovo trequartista, rinnovo del contratto di Kessie e poi spazio all’affondo su un nuovo centravanti. Per quel che riguarda la trequarti resta vivo l’interesse per il Papu Gomez e per Ilicic, anche le due soluzioni restano decisamente complicate a causa delle eccessive valutazioni dei due giocatori.

Per quel che riguarda il rinnovo di Kessie, invece, il centrocampista ivoriano potrebbe trovare l’accordo con i rossoneri già nel corso delle prossime settimane. Situazione leggermente complicata, ma risolvibile. Come trapelato negli ultimi giorni, il Milan sarebbe pronto a offrire circa 4 milioni di euro stagione, mentre il centrocampista rossonero potrebbe avanzare una richiesta da circa 6 milioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta l’idea Vlahovic

Il Milan potrebbe valutare il clamoroso affondo su Vlahovic in vista della prossima stagione. L’attaccante della Fiorentina potrebbe liberarsi dai viola per una cifra pari o superiore ai 50 milioni di euro. Perchè i rossoneri potrebbero tentare l’affondo? Il giovane centravanti serbo rappresenterebbe un punto di forza del presente, ma soprattutto in vista del futuro.

LEGGI ANCHE >>> Morata distrutto: svelata la triste reazione dopo la vittoria dell’Italia

Vlahovic, inizialmente, reciterebbe la parte del vice Ibrahimovic, per poi raccogliere l’eredità del centravanti svedese in vista dei prossimi anni. Una suggestione complica, ma che potrebbe entrare nel vivo nel corso dell’estate.