DIRETTA Danimarca-Inghilterra: segui la partita LIVE

Alle 21 spazio alla seconda semifinale di questi Europei di calcio. Scendono in campo Danimarca ed Inghilterra.

Ieri sera tutta l’Italia ha gioito per un traguardo importante, raggiunto con sudore da una nazionale che ha superato record, mostrato compattezza e conquistato la vetta arrivando cosi in finale. La vittoria contro la Spagna ha suggellato il successo di una compagine allenata magistralmente da un commissario tecnico in grado di trasferire valori ma soprattutto creare un gruppo vincente. Al netto di una partita con grande sofferenza, e vinta soltanto ai rigori, la nazionale è riuscita a trovare la sua dimensione da grande squadra.

Ora c’è da capire chi raggiungerà gli azzurri in finale. La seconda sfida, quella che eleggerà la sfidante degli azzurri, vede contrapporsi Inghilterra e Danimarca. Chiaro che sia la nazionale di Southgate ad avere i favori del pronostico, ma la squadra di Kjaer e compagni mettere tutto in campo per provare a regalare un gioia al popolo danese, ed in particolare a Christian Eriksen.

Danimarca Inghilterra, le formazioni ufficiali