L’Inghilterra ha vinto gli Europei: Rio Ferdinand lascia tutti perplessi

L’inglese Rio Ferdinand non teme l’Italia in caso di finale di EURO 2020: l’Inghilterra a suo avviso ha decisamente una marcia in più alle altre.

L’Italia è la prima e meritevole finalista di EURO 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini, battendo la Spagna ai rigori, hanno ottenuto il “pass” per la sfida di Wembley e adesso attendono di sapere quale Nazionale tra Inghilterra e Danimarca sarà la rivale nell’attesissimo match.

Euro 2020, Rio Ferdinand sulla possibile finale Inghilterra-Italia

Se la Spagna era indicata tra le favorite e l’Italia l‘ha affrontata senza sentirsi inferiore, probabilmente lo stesso accadrà/accadrebbe se gli azzurri si trovassero a sfidare gli inglesi. In queste settimane di Europei, la squadra di Mancini aveva ottenuto in generale un giudizio sospeso a causa del fatto di aver affrontato formazioni ritenute meno forti. Dall’Austria in poi però la storia è cambiata e adesso gli azzurri sono indubbiamente considerati la squadra che doveva arrivare per merito dove si trova: in finale. E perché no? Vincere anche la competizione.

LEGGI ANCHE >>> Diretta: Danimarca-Inghilterra, segui la partita LIVE L’Inghilterra non è dello stesso avviso. Sente infatti di meritare la coppa da portare in bacheca e a conferma arrivano le parole di Rio Ferdinand, ex difensore della Nazionale inglese e figura del Manchester United. Alla ‘BBC’ ha parlato della possibile finale Inghilterra- Italia, che tra l’altro la squadra di Southgate giocherebbe in casa: “All’Inghilterra non importava chi potesse uscire vincitore tra Italia e Spagna, perché credo che sia superiore a entrambe”.

Insomma, Inghilterra superiore rispetto a Spagna e Italia. Di conseguenza, sarebbe difficile pensare che Rio Ferdinand ritenga, invece, la Danimarca alla sua altezza.