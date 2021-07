Inter, scelto il vice Lukaku: nome a sorpresa dalla Liga

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo ed avrebbe messo nel mirino il fisico attaccante di proprietà della Real Sociedad

Dopo aver annunciato la cessione di Hakimi al Psg l’Inter è ora al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Simone Inzaghi innesti di qualità. Il club nerazzurro non è solo alla ricerca di esterni, sia difensivi che offensivi, ma è anche alla ricerca di un vice-Lukaku, un giocatore che possa far rifiatare l’attaccante belga.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it l’Inter avrebbe messo nel mirino il centravanti brasiliano della Real Sociedad William Josè, giocatore che nell’ultima stagione ha militato in prestito in Premier League tra le fila del Wolverhampton.

Inter in pressing sull’attaccante

Il calciomercato dell’Inter sarà in ogni caso low cost, è questo il Leitmotiv della società dettato a Beppe Marotta e Piero Ausilio, costretti a fare di necessità virtù e acquistare senza spendere molto. William Josè è reduce da una stagione deludente ma potrebbe rappresentare un rinforzo interessante soprattutto in quest’ottica.

La Real Sociedad ha messo nel mirino il portiere nerazzurro Ionit Radu e le due società potrebbero parlare in ottica di un clamoroso scambio. Oltre a ciò il giocatore potrebbe ripartire con la stessa formula dello scorso anno, ovvero gli spagnoli potrebbero accettare una cessione in prestito gratuito.