Inter, l’eterna telenovela è finita: la prima foto di Hakimi al PSG

La prima foto ufficiale di Achraf Hakimi nella sede del PSG pone fine alla lunghissima trattativa tra i francesi e l’Inter.

Si conclude ufficialmente una delle trattative più importanti di questa estate, un colpo “doppio”, sia in uscita che in entrata.

L’Inter campione d’Italia perde uno dei suoi giocatori chiave, segreto del successo della passata stagione. Forse il terzino più desiderato d’Europa, Achraf Hakimi, abbandona Milano lasciando in dote ben 70 milioni di euro, non briciole. Per lui, circa 8 di stipendio.

La destinazione, come i più sanno, è Parigi, sponda PSG, che mette così le mani su un altro campione, in attesa di eventuali ulteriori fuochi d’artificio (il prossimo dovrebbe essere Sergio Ramos). Una trattativa lunga, lunghissima; una vera e propria epopea conclusasi definitivamente fra ieri e oggi.

I post del calciatore marocchino ci hanno informato prima della sua partenza e poi, oggi, dell’arrivo nella sede parigina. Ecco dunque la prima foto di Hakimi da giocatore del PSG, affiancato dal suo agente Alejandro Camaño e dal DS Leonardo.

