Errore decisivo contro l’Italia, ma Morata può già sorridere

Prima il gol del pareggio, poi l’errore decisivo dagli undici metri nella lotteria dei calci di rigore. Morata saluta l’Europeo tra le lacrime, ma è pronto a ritrovare il sorriso con la nuova Juventus di Allegri

Azione devastante nel gol del momentaneo pareggio contro l’Italia, poi l’errore decisivo dagli undici metri nella lotterei dei calci di rigore. Serata amara per Morata, protagonista in negativo dell’eliminazione della Spagna da Euro 2020. L’attaccante spagnolo avrà tempo e modo di ricaricare le batterie e di ripresentarsi alla Continassa agli ordini di Allegri in vista della prossima stagione.

L’attaccante spagnolo potrà ritornare a sorridere perchè Allegri punterà forte su di lui, sia per quel che riguarda il ruolo da centravanti titolare, sia per quel che riguarda un suo utilizzo in corso d’opera, soprattutto nelle partire da dentro o fuori in Champions League. Allegri, nei mesi scorsi, ospite negli studi di Sky, affermo: “Morata ha la capacità di decidere le grandi sfide”.

Il nuovo ruolo di Morata nella Juventus di Allegri: il piano del tecnico bianconero

Come rivelato dal tecnico bianconero, Morata ricoprirà un ruolo fondamentale nella nuova Juventus in vista della prossima stagione. L’attaccante spagnolo potrebbe essere utilizzato sia come centravanti boa nel 4-3-3, ma non è escluso che, in caso di stretta necessità, Allegri possa utilizzarlo anche nell’insolita posizione di esterno sinistro.

Eliminazione ai calci di rigore contro l’Italia da dimenticare in maniera immediata: Allegri e la Juventus sono pronte a riabbracciare il centravanti spagnolo in vista dell’inizio della prossima stagione.