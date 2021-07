Tra Ronaldo e la Juventus è tutto deciso: c’è la conferma bianconera

Cristiano Ronaldo decisione presa: anche dall’ambiente Juventus arriva la conferma sul futuro del portoghese

Arriva un’altra conferma sulla permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nei giorni scorsi ad intervenire sull’argomento, rassicurando i tifosi, era stato il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini. “Non c’è stato nessun segnale da parte sua di un trasferimento. Siamo contenti di lui e finite le ferie, si aggregherà alla squadra che inizierà a lavorare dal 14 luglio”. Parole che si aggiungono a quelle rilasciate oggi da Danilo alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus: lo conferma Danilo

Il difensore, impegnato in Copa America con il Brasile, in merito al futuro dell’asso portoghese non ha dubbi: “Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real Madrid. Sarà ancora con noi la prossima stagione”. Anche Danilo proseguirà la sua avventura in bianconero: “Sono molto felice alla Juventus. Sono soddisfatto della mia carriera finora, ma non è ancora il momento di guardarsi indietro: voglio vincere col Brasile e poi tornare a Torino per aiutare la Juve a riconquistare lo scudetto”.

Parlando di mercato, Danilo ha voluto servire un assist alla dirigenza. “Gabriel Jesus è forte e molto intelligente, in Italia potrebbe crescere ancora perché in A le squadre si chiudono bene ed è più difficile fare gol. Se potessi, lo porterei alla Juventus”.