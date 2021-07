Milik, già finita col Marsiglia? La battuta ‘ambigua’ del presidente

Arek Milik potrebbe già lasciare il Marsiglia? L’ipotesi non è impossibile, e cosi la battuta dal presidente Longoria sta facendo discutere

Il futuro di Arek Milik, nuovamente, avvolto nel mistero. Dopo aver aspettato tanto tempo per raggiungere la sua nuova squadra, ed inseguire il sogno di partecipare agli Europei con la Polonia, l’ormai ex centravanti del Napoli è andato incontro ad un nuovo stop. Niente Polonia, dunque, per Milik che è rimasto a casa per recuperare dall’infortunio alla caviglia che gli ha impedito di partire con i suoi.

Un vero peccato, considerando che proprio il calciatore ha lasciato Napoli in fretta e furia proprio per provare a giocarsi le sue chances con la nazionale. Ci era riuscito, di fatto, dovendo però rinunciare per problemi fisici.

Il futuro del polacco, però, resta comunque avvolto da un alone di mistero. Si, perchè la sua permanenza a Marsiglia – anche quando è arrivato in Francia – non è mai apparsa cosi scontata, nonostante la cessione a titolo definitivo da parte del Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milik, addio al Marsiglia? Le parole del presidente Longoria

Insomma, che Milik possa andare anche via da Marsiglia nel corso di questa estate, è un aspetto sul quale sono state già fatte delle valutazioni in passato. Ed ora, con il calciomercato che è di fatto cominciato, bisognerebbe capire quali sarebbe le piste percorribili pe il futuro di Arek, ovemai andasse via dalla Francia.

LEGGI ANCHE >>> Quando Messi non aveva il 10: Ronaldinho e lo splendido regalo dell’argentino

Un ritorno in Italia? Possibile, visto che è stata la Juventus negli scorsi mesi a metterlo nel mirino. Ma cosa ne pensa il Marsiglia? E’ proprio su una battuta fatta dal presidente Longoria in queste ore, che si stanno costruendo forti speculazioni sul destino dell’attaccante ed Ajax.

“Ho sempre detto che non ho la sfera di cristallo (ride, ndr). Milik è un giocatore dell’OM. Non andare agli Europei per riprendersi, e partire bene, è un gesto forte. Lo ringraziamo per questo”, le parole di Longoria durante la presentazione di Gerson. Insomma, non una porta chiusa per il mercato. Chi sa cosa vede lo stesso Arek, nella sfera di cristallo…