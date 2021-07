Allegri cambierà il ruolo di Chiesa in vista della prossima stagione

La nuova Juventus di Allegri potrebbe puntare con forte decisione sul 4-3-3 o 4-2-3-1. Non è escluso che Allegri possa decidere di cambiare ruolo a Chiesa stravolgendo l’assetto offensivo dei bianconeri

Quale sarà il nuovo ruolo di Chiesa in vista della prossima stagione? Come sottolineato anche dalle recenti prestazioni in Nazionale, l’attaccante della Juventus sembrerebbe rendere al meglio nella posizione di esterno destro. Ecco perchè Allegri starebbe ragionando sulla possibilità di dirottare l’ex Viola sulla destra arretrando Cuadrado nel ruolo di terzino destro.

Un cambio ruolo che potrebbe consentire alla Juventus maggiore qualità e imprevedibilità soprattutto nell’uno contro uno. Detto questo, e come evidenziato anche dalla sfida contro dell’Italia contro la Spagna, Chiesa si è reso pericoloso anche partendo dalla sinistra, soprattutto nell’azione del gol del momentaneo vantaggio. Allegri avrà tempo e modo di valutare il da farsi, ma rispetto alla passata stagione Chiesa potrebbe essere impiegato con più frequenza anche a destra.

Il nuovo ruolo di Chiesa nella Juventus di Allegri: come cambia la difesa

Chiesa, come detto, sarà schierato con molta più frequenza sulla fascia destra, aspetto che obbligherà Cuadrado ad arretrare in posizione di terzino destro. Occhio anche ai cambiamenti difensivi. De Ligt e Chiellini formeranno la coppia centrale, mentre Bonucci potrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Sulle corsie esterne di difesa, Alex Sandro sarà rilanciato con continuità nel ruolo di terzino sinistro, mentre Cuadrado si alternerà con Danilo nella posizione di terzino destro. Demiral potrebbe salutare la Juventus in cambio di 40 milioni di euro.