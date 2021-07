Bonucci scambiato per invasore: il difensore svela un retroscena inedito

Il difensore dell’Italia, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa è tornato sul simpatico episodio della steward che contro la Spagna l’ha scambiato per un invasore.

La grande euforia può giocare brutti scherzi, si sa. Non è passata inosservata a nessuno la simpatica scena durante la sfida dell’Italia a EURO 2020 contro la Spagna. La Nazionale di Mancini è riuscita a trionfare ai rigori e dopo quello meraviglioso calciato da Jorginho, la squadra ha corso ad abbracciarsi sotto gli spalti vicino ai tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bonucci scambiato per un invasore: la battuta in conferenza

Anche Leonardo Bonucci è corso sotto le tribune per esultare con i tifosi e lì è nato il simpatico siparietto. Una steward addetta alla sicurezza ha confuso il difensore italiano con un tifoso e, temendone l’invasione di campo, ha bloccato il calciatore, allontanandolo. Un simpatico equivoco che subito ha fatto il giro del web.

LEGGI ANCHE >>> Italia, il covid obbliga ad una novità per la telecronaca della finale

Intervenuto in conferenza stampa da remoto, il difensore della Juventus è tornato sull’episodio in vista della finale di Wembley contro l’Inghilterra: “Ci sono rimasto male per l’abbraccio, è stata fredda con me (ride, ndr). Fa parte del loro lavoro, sono ore a dare attenzione ai tifosi e può capitare uno scambio di persona. Anzi, se dovessi rivederla domenica l’abbraccerei di nuovo”. E l’augurio è proprio che accada…