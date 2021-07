Il problema che attende Donnarumma: “La situazione è esplosiva”

Gianluigi Donnarumma dovrà affrontare un problema non di poco conto: la situazione esplosiva che attende il portiere italiano

Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti di Euro 2020. Ci sono anche le sue parate dietro la finale conquistata dall’Italia nel torneo continentale. Decisivo anche con la Spagna, e non soltanto per il rigore intercettato, il portiere aspetta la sfida contro l’Inghilterra per chiudere una stagione che lo ha visto protagonista non soltanto in campo. Il suo trasferimento al Psg ha fatto molto parlare. L’addio al Milan a parametro zero, il ricco ingaggio strappato ai francesi, tutto nel calderone delle polemiche.

Il campo finora lo ha salvato, ma ora dopo una meritata vacanza, il portiere di Castellammare dovrà iniziare la sua avventura a Parigi e lì lo attende già un problema. Ne parla ‘L’Equipe’, raccontato la reazione furiosa di Keylor Navas alla notizia dell’ingaggio di un altro numero 1. Il costaricano ha pensato subito all’addio, ma senza trovare nessun club disposto a pagargli lo stesso ingaggio percepito al Psg.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma, problema Keylor Navas

In Spagna ‘as.com’, parla di ‘situazione esplosiva” con Navas che avrebbe messo da parte l’intenzione di andare via e avrebbe deciso di restare a Parigi e di lottare con Donnarumma per il posto da titolare.

LEGGI ANCHE >>> Del Piero elogia Insigne e lancia un messaggio per Donnarumma

Una situazione che al Psg si è già proposta in passato: la lotta tra Sirigu e Trapp, quella tra quest’ultimo e Areola ed, infine, il francese con Buffon. Convivenze mai andate a buon fine e che hanno portato sempre ad un addio a fine stagione. Potrebbe succedere anche questa volta ma intanto l’accoglienza che attende Donnarumma non è delle migliori.