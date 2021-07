Inter, la nomina dell’ex Milan ti sblocca la cessione estiva

Rui Costa nuovo presidente del Benfica: una buona notizia per l’Inter, l’ex Milan stava curando l’acquisto di Joao Mario

Manuel Rui Costa, indimenticato ed indiscutibile talento che in Serie A ha illuminato le domeniche di Fiorentina e Milan è diventato nuovo presidente del Benfica. L’ufficialità è arrivata da poco: “Sport Lisboa e Benfica informa che nei termini previsti dallo statuto e in virtù della comunicazione resa in data odierna dal Presidente del Consiglio, Luís Filipe Vieira, il Vicepresidente Rui Manuel César Costa, assume, con effetto immediato, la Presidenza dello Sport Lisbona e del Benfica, ai sensi del comma a del numero 3 dell’articolo 61 dello statuto del Club. Questa nomina ha il sostegno unanime dei membri del Board”. Una misura che si è resa necessaria per l’arresto del presidente del Benfica Luis Felipe Vieira, accusato di frode fiscale e riciclaggio di denaro. In mattinata, il club lusitano aveva annunciato che Vieira era stato sospeso.

Rui Costa presidente può sbloccare la cessione di Joao Mario

È stato proprio Rui Costa che, finora, ha imbastito la trattativa tra l’Inter e il club lusitano per il trasferimento di Joao Mario. Una trattativa importante per il club nerazzurro che ha ancora bisogno di liquidità per iniziare anche il mercato in entrata e mettere a disposizione di Simone Inzaghi i rinforzi necessari.

Questo è il motivo per il quale è immaginabile che nei prossimi giorni si possa definitivamente sbloccare la trattativa e condurre Joao Mario in maglia biancorossa.