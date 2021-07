L’Italia vivrà una domenica senza precedenti nella sua storia

Italia, Berrettini sarà il primo italiano a disputare la finale di Wimbledon. Il tennista e l’Italia in finale a distanza di poche ore

Il tennista romano Matteo Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere la finale di Wimbledon. L’azzurro ha vinto la semifinale senza troppi patemi ed ha battuto in quattro set il polacco Hubert Hurkacz, carnefice nel turno precedente della leggenda di questo sport Roger Federer.

E’ un risultato storico per lo sport italiano e domenica 11 Luglio sarà una giornata incredibile con il calcio ed il tennis in primo piano. Nel primo pomeriggio Berrettini si giocherà la finale ed affronterà il vincente tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, in serata sarà il turno di Inghilterra-Italia.

Italia, Berrettini vola in finale

Continua il momento straordinario del tennista numero uno azzurro che ha vinto e convinto nel corso del torneo e che (a meno di clamorose sorprese) dovrà tenere a bada il favorito numero uno alla vittoria finale Novak Djokovic.

In poche ore ed a pochi chilometri di distanza tra Wembley e Wimbledon gli azzurri guidati da Roberto Mancini e l’atleta romano Matteo Berrettini possono letteralmente riscrivere la storia dello sport a tinte verdi, bianco e rosso. C’è solo da attendere, ma intanto i tifosi azzurri continuano a sognare, e non solo nel calcio.