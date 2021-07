Kane, dopo l’Italia il super affare: 100 milioni e due giocatori

Un affare da urlo, quello che andrà a concretizzarsi dopo la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra. Sul piatto ci sono ben 100 milioni.

Si prepara la finale degli Europei, quella durante la quale si affronteranno Italia ed Inghilterra per una sfida affascinante e che vedrà di fronte due compagini che hanno fame di vittoria. Gli azzurri proveranno a mettere in campo tutti i valori mostrati fino a questo momento, tra cui anche quel senso di squadra che rappresenta uno degli aspetti principali di questa nazionale.

Poi ci sono i singoli, che in competizioni di questo tipo fanno sempre la differenza. L’Italia spera di poter contare sul miglior Insigne, un Barella pronto alla partita della vita ma anche un Immobile in spolvero ed un Chiesa ispirato come durante l’ultima partita contro la Spagna.

Certo, l’Inghilterra ha dal canto suo delle carte importanti da giocare. Una di queste potrebbe essere protagonista di una vera e propria bomba di mercato proprio alla fine della sfida contro l’Italia.

Kane cambia casacca: Manchester Utd pronto ad un altro investimento

Cosi è Harry Kane il giocatore che sarebbe pronto a salutare la sua attuale squadra, il Tottenham, per cambiare aria e provare a misurarsi con un’altra sfida personale. Il patron degli spurs vuole, però, una cifra considerevole, visto che il centravanti non si muoverà per meno di 100 milioni. Ma sembra sia già pronto un accordo, con uno dei pochi club in grado di permettersi in questo momento un investimento di questo tipo.

Si, perchè le squadre di Manchester sarebbero interessate all’affare Kane, ma tra le due sarebbe lo United in vantaggio e pronto addirittura a chiudere. Secondo quanto riportato da ‘Football insider’, infatti, il Tottenham inizialmente avrebbe chiesto 150 milioni, ma pare che alla fine si accontenterà di 100 più due giocatori in cambio, sui quali c’è ancora grande mistero.

Quello per Kane, tra l’altro, sarebbe il secondo investimento da brividi negli ultimi mesi, dopo quello per Sancho costato al club ben 80 milioni di euro, finiti nelle casse del Borussia Dortmund.