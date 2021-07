Milan, Maldini pesca dal cilindro: colpo a sorpresa per Pioli

Un vero e proprio colpo a sorpresa per il Milan di Stefano Pioli. Cosi Paolo Maldini ha pescato dalla Francia un giovane talento.

Il Milan studia il mercato che dovrà rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei vantaggi della squadra rossonera è proprio quello di avere la possibilità di dare continuità al progetto tecnico, vista la permanenza del tecnico che lo scorso anno ha riportato i rossoneri in Champions. Non possono dire lo stesso gran parte delle altre big, che quasi in toto hanno cambiato direzione tecnica (salvo l’Atalanta di Gasperini).

Un aspetto, questo, che ovviamente agevola anche la dirigenza, e nella fattispecie Paolo Maldini, nella ricerca di calciatori che possano essere funzionali al gioco dell’allenatore. Al netto dei rinnovo di contratto, dell’addio di alcuni pilastro (Donnarumma e Calhanoglu), o ancora degli accordi che andranno rinnovandosi, ci sono anche i nomi sui quali Maldini punta e che sembra pronto a portare a Milan.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🙈🙈 (@warren.bondo)

Milan, spunta il colpo a sorpresa per Pioli

Uno dei nomi emerso in queste ore è un vero e proprio colpo a sorpresa. Maldini guarda il mercato francese, anche quello delle categoria inferiori, per andare a pescare giovani promesse che possano fare subito al caso di Pioli. Una di queste arriva dal Nancy, e sembra che il Milan voglia puntarci concretamente.

LEGGI ANCHE >>> Quando Messi non aveva il 10: Ronaldinho e lo splendido regalo dell’argentino

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Warren Bondo, centrocampista classe 2003 appunto del Nancy. Ben 13 presenze in Ligue 2 ed un gol a soli 17 anni, un bottino personale che sembra aver convinto Maldini a puntare su di lui.

L’offerta che il Milan presenterà al Nancy – si legge – pare che si aggiri attorno ai 2 milioni di euro. Un somma che potrebbe convincere il club, anche in relazione alla voglia del ragazzo di approdare in un top club come quello rossonero.