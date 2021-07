Insigne accetta l’appello che farà arrabbiare gli inglesi

Lorenzo Insigne ha accettato l’appello che non farà piacere gli inglesi in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra

HaceloporDiego, fallo per Diego. Dall’Argentina parte l’appello a Lorenzo Insigne in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il messaggio è stato lanciato sui social dal Sudamerica e ha fatto breccia nel numero 10 azzurro. Fallo per Diego la richiesta al calciatore del Napoli: mostrare il tatuaggio dedicato all’indimenticato Pibe de Oro agli inglesi. Un appello che sui social ha avuto un discreto successo ed è arrivato fino ad Insigne che ha ripostato una storia con l’hashtag dell’appello rivolto a lui.

Una rivalità accesa tra Argentina e Inghilterra, con Maradona come eroe sudamericano. Il gol del secolo e la mano de dios per sbattere gli inglesi fuori dal Mondiale ’86 e regalare gioia al proprio popolo. Gli inglesi non lo hanno ancora dimenticato e difficilmente lo faranno rivedendo il volto del loro ‘carnefice’ sulla gamba di Insigne.

Insigne mostrerà il tatuaggio di Maradona agli inglesi

Insigne è uno dei punti di forza dell’Italia di Mancini che domani sera proverà a vincere Euro 2020. Per farlo bisognerà battere l’Inghilterra a Wembley cosa che alla Nazionale italiana non è riuscita tante volte. Una è accaduta per merito di Gianfranco Zola, uno che di Maradona è stato l’erede nel Napoli.

Ora toccherà ad un altro azzurro provare a sbancare lo stadio dei sogni. HaceloporDiego, però anche per tutta l’Italia: il tatuaggio di Maradona che farà arrabbiare gli inglesi, magari un gol per far calare il silenzio su Wembley e far partire la festa italiana (e anche un po’ argentina).