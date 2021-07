L’unico motivo per essere felici della vittoria dell’Inghilterra

Domani la finale di Euro 2020: c’è solo un motivo per cui la vittoria dell’Inghilterra può essere accolta con un sorriso

Tutto pronto: Italia-Inghilterra è la finale di Euro 2020 e domani sera a Wembley si conoscerà il nome della Nazionale che alzerà al cielo il trofeo. Gli azzurri inseguono il secondo trofeo continentale, gli inglesi il primo primo trionfo. Mancini contro Southgate, Bonucci e Chiellini contro Kane e poi Insigne e Chiesa che sfidano la retroguardia inglese. Spunti di interesse non mancano, così come non manca l’emozione per un appuntamento che Italia e Inghilterra aspettavano da tempo. E’ datata 2012 l’ultima finale azzurra, mentre gli inglesi dopo il Mondiale casalingo del 1966 non hanno più vinto.

Sperano di farlo domani sera a Londra e si preparano già alla festa. Il 12 luglio si potrà evitare di andare a lavoro in casa di vittoria inglese ad Euro 2020, come da promessa di Boris Johnson. Ma non è certo questo che potrà rendere meno amara l’eventuale sconfitta dell’Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia-Inghilterra, inglesi devolvono premi al servizio sanitario

Lo potrà fare però la decisione della Nazionale di Southgate sugli eventuali premi. I circa undici milioni di euro che andrebbero ai calciatori in caso di vittoria nella finale di Euro 2020 saranno, infatti, destinati interamente al National Healt Service, il servizio sanitario inglese.

LEGGI ANCHE >>> Italia in finale: i cinque motivi per credere nel trionfo

Una scelta fatta dalla squadra inglese che quindi non incasserà nulla di quanto previsto. Come detto, dei ventotto milioni di montepremi che andrebbero alla Football Association, gli undici destinati ai giocatori saranno girati interamente al Nhs. Una decisione già presa e che per diventare effettiva necessita soltanto della definizione di alcuni dettagli, come quelli legata al pagamento poi delle tasse.